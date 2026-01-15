Он будет бороться, — журналист-расследователь о Буданове

Юрий Николов. Фото: пресс-служба журналиста-расследователя

Журналист-расследователь Юрий Николов убежден, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента, а также его доказанная на практике способность действовать и бороться, сформированная реальным боевым опытом, могут существенно изменить стиль управления государством. По мнению Николова, это дало бы шанс переосмыслить управленческие подходы в условиях сложной ситуации на фронте и многочисленных системных просчетов в стране.

Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Татьяной Даниленко.

Назначение Буданова на должность в ОП

По словам Николова, в условиях, когда ситуация на войне развивается не в лучшем для Украины направлении, ключевым является назначение человека, способного сопротивляться системе и брать на себя ответственность. Именно таким человеком он назвал Кирилла Буданова.

"В условиях, когда мы проигрываем на войне, когда фронт идет не в том направлении, в котором мы хотим, назначение человека, который способен на сопротивление, способен говорить "нет" и способен делать работу руками — это лучше, чем колыбельная ванна", — отметил Николов.

Он отметил, что Буданову придется "разгребать" системные провалы других должностных лиц, в частности в вопросах стратегических решений, коммуникации и ответственности за результаты.

"Если это состояние нас не устраивает, значит надо что-то менять в консерватории", — аллегорически высказался журналист, надеясь, что при руководстве Буданова эти изменения не сведутся к формальным кадровым ротациям, а будут иметь содержательный характер.

Напомним, нардеп Павел Бакунец заявил, что благодаря Буданову в сотни украинских семей вернулись военные.

Кроме того, Буданов первым в истории возглавил Офис Президента, будучи боевым генералом.