Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Он будет бороться, — журналист-расследователь о Буданове

Он будет бороться, — журналист-расследователь о Буданове

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 19:19
Он будет бороться, — журналист-расследователь о Буданове
Юрий Николов. Фото: пресс-служба журналиста-расследователя

Журналист-расследователь Юрий Николов убежден, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента, а также его доказанная на практике способность действовать и бороться, сформированная реальным боевым опытом, могут существенно изменить стиль управления государством. По мнению Николова, это дало бы шанс переосмыслить управленческие подходы в условиях сложной ситуации на фронте и многочисленных системных просчетов в стране.

Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Татьяной Даниленко.

Реклама
Читайте также:

Назначение Буданова на должность в ОП

По словам Николова, в условиях, когда ситуация на войне развивается не в лучшем для Украины направлении, ключевым является назначение человека, способного сопротивляться системе и брать на себя ответственность. Именно таким человеком он назвал Кирилла Буданова.

"В условиях, когда мы проигрываем на войне, когда фронт идет не в том направлении, в котором мы хотим, назначение человека, который способен на сопротивление, способен говорить "нет" и способен делать работу руками — это лучше, чем колыбельная ванна", — отметил Николов.

Он отметил, что Буданову придется "разгребать" системные провалы других должностных лиц, в частности в вопросах стратегических решений, коммуникации и ответственности за результаты.

"Если это состояние нас не устраивает, значит надо что-то менять в консерватории", — аллегорически высказался журналист, надеясь, что при руководстве Буданова эти изменения не сведутся к формальным кадровым ротациям, а будут иметь содержательный характер.

Напомним, нардеп Павел Бакунец заявил, что благодаря Буданову в сотни украинских семей вернулись военные.

Кроме того, Буданов первым в истории возглавил Офис Президента, будучи боевым генералом.

Офис президента война Украина Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации