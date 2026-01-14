Видео
Україна
Буданов первым в истории возглавил ОП, будучи боевым генералом

Буданов первым в истории возглавил ОП, будучи боевым генералом

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:50
Буданов первым в истории возглавил ОП, будучи боевым генералом
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Находясь на должности руководителя Офиса Президента, Кирилл Буданов не прекратил военную службу и остается действующим генерал-лейтенантом. Это первый случай в истории Украины, когда глава ОП одновременно является военнослужащим. По неофициальной информации, сохранение военного статуса было одним из условий его назначения.

Об этом говорится в материале НВ, которое пообщалось с одним из источников в ОП, и узнало детали перехода начальника ГУР на новую должность.

Читайте также:

Руководитель Офиса Президента

Собеседник издания говорит, что назначение Буданова должно усилить фокус ОП на вопросах нацбезопасности, развития ВСУ и дипломатических усилий в рамках мирных переговоров.

"Он пошел на это даже вопреки прогнозам, чтобы продвигать и решить главные проблемы по безопасности и переговоров", — отмечает источник НВ.

По информации издания, именно западные партнеры Украины настаивали на переводе бывшего начальника ГУР в ближайшее окружение президента, даже несмотря на возражения отдельных украинских чиновников.

По информации источника на Банковой, Буданов постепенно обустраивает рабочий кабинет в Офисе Президента, перевозя туда из ГУР на Рыбальском скульптуру лягушки и другие личные вещи, которые имели для него символическое значение во время службы в разведке.

"Таким образом он пытается создать для себя комфортные условия, одновременно оставаясь верным собственным принципам и ценностям. Именно этот подход он будет пытаться перенести и в Офис Президента", — подытожил собеседник из ОП.

Напомним, 2 января украинский лидер Владимир Зеленский официально назначил Буданова на должность руководителя ОП.

Ранее ОП возглавлял Андрей Ермак, которого уволили 28 ноября. Должность он занимал с 11 февраля 2020 года.

Офис президента Украина военные Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
