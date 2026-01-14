Буданов першим в історії очолив ОП, будучи бойовим генералом

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Перебуваючи на посаді керівника Офісу Президента, Кирило Буданов не припинив військову службу й залишається чинним генерал-лейтенантом. Це перший випадок в історії України, коли очільник ОП одночасно є військовослужбовцем. За неофіційною інформацією, збереження військового статусу було однією з умов його призначення.

Про це йдеться в матеріалі НВ, яке поспілкувалось з одним із джерел в ОП, та дізналось деталі переходу начальника ГУР на нову посаду.

Керівник Офісу Президента

Співрозмовник видання каже, що призначення Буданова має посилити фокус ОП на питаннях нацбезпеки, розвитку ЗСУ та дипломатичних зусиль у рамках мирних переговорів.

"Він пішов на це навіть всупереч прогнозам, щоб просувати та вирішити головні проблеми з безпеки та перемовин", — зазначає джерело НВ.

За інформацією видання, саме західні партнери України наполягали на переведенні колишнього начальника ГУР до найближчого оточення президента, навіть попри заперечення окремих українських високопосадовців.

За інформацією джерела на Банковій, Буданов поступово облаштовує робочий кабінет в Офісі Президента, перевозячи туди з ГУР на Рибальському скульптуру жаби та інші особисті речі, що мали для нього символічне значення під час служби в розвідці.

"Таким чином він намагається створити для себе комфортні умови, водночас залишаючись вірним власним принципам і цінностям. Саме цей підхід він намагатиметься перенести й в Офіс Президента", — підсумував співрозмовник з ОП.

Нагадаємо, 2 січня український лідер Володимир Зеленський офіційно призначив Буданова на посаду керівника ОП.

Раніше ОП очолював Андрій Єрмак, якого звільнили 28 листопада. Посаду він займав з 11 лютого 2020 року.