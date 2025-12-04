РФ хоче зламати світовий порядок та вимагає від України неможливого — заява Чубарова

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Росія висуває вимоги, які є абсолютно неприйнятними для України, оскільки вони стосуються всіх окупованих територій, включно з Кримом, Донбасом, Запорізькою та Херсонською областями. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що мета Кремля — не лише підкорити Україну, а й зламати світовий порядок.

Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Мета Росії — зламати світовий порядок

Рефат Чубаров підкреслив, що нинішні вимоги, які просуває російська сторона на переговорах, є неприпустимими для України.

"Мета Росії — повністю підкорити Україну. Це не просто тиск на нашу державу, а спроба зламати світовий порядок, встановлений після Другої світової війни. Україна зараз боронить не лише себе, а й принципи міжнародного права, які гарантують суверенітет і територіальну цілісність держав", — заявив Чубаров.

За його словами, для України надзвичайно важливо зберегти міжнародну позицію, яка визначає справедливий мир на основі фундаментальних принципів ООН, що гарантують непорушність кордонів.

Нагадаємо, сьогодні у Маямі мають зустрітись голова РНБО Рустем Умєров та перемовники від Трампа Віткофф та зять лідера США Кушнер. Обговорюватимуть зустріч американців у Кремлі.

Раніше Трамп заявив, що Україна та Росія мали шанс домовитися про врегулювання війни. Він зазначив, що сторони даремно цього не зробили і тепер мають проблеми.