Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Требования РФ неприемлемы для Украины — Чубаров о целях Москвы

Требования РФ неприемлемы для Украины — Чубаров о целях Москвы

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 03:42
РФ хочет сломать мировой порядок и требует от Украины невозможного — заявление Чубарова
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Россия выдвигает требования, которые абсолютно неприемлемы для Украины, поскольку они касаются всех оккупированных территорий, включая Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что цель Кремля — не только покорить Украину, но и сломать мировой порядок.

Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Цель России — сломать мировой порядок

Рефат Чубаров подчеркнул, что нынешние требования, которые продвигает российская сторона на переговорах, являются недопустимыми для Украины.

"Цель России — полностью подчинить Украину. Это не просто давление на наше государство, а попытка сломать мировой порядок, установленный после Второй мировой войны. Украина сейчас защищает не только себя, но и принципы международного права, которые гарантируют суверенитет и территориальную целостность государств", — заявил Чубаров.

По его словам, для Украины чрезвычайно важно сохранить международную позицию, которая определяет справедливый мир на основе фундаментальных принципов ООН, гарантирующих нерушимость границ.

Напомним, сегодня в Майами должны встретиться председатель СНБО Рустем Умеров и переговорщики от Трампа Уиткофф и зять лидера США Кушнер. Обсуждать встречу американцев будут в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия имели шанс договориться об урегулировании войны. Он отметил, что стороны зря этого не сделали и теперь имеют проблемы.

россия Крым переговоры война в Украине Чубаров мирный план
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации