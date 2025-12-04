РФ хочет сломать мировой порядок и требует от Украины невозможного — заявление Чубарова

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Россия выдвигает требования, которые абсолютно неприемлемы для Украины, поскольку они касаются всех оккупированных территорий, включая Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что цель Кремля — не только покорить Украину, но и сломать мировой порядок.

Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Цель России — сломать мировой порядок

Рефат Чубаров подчеркнул, что нынешние требования, которые продвигает российская сторона на переговорах, являются недопустимыми для Украины.

"Цель России — полностью подчинить Украину. Это не просто давление на наше государство, а попытка сломать мировой порядок, установленный после Второй мировой войны. Украина сейчас защищает не только себя, но и принципы международного права, которые гарантируют суверенитет и территориальную целостность государств", — заявил Чубаров.

По его словам, для Украины чрезвычайно важно сохранить международную позицию, которая определяет справедливый мир на основе фундаментальных принципов ООН, гарантирующих нерушимость границ.

Напомним, сегодня в Майами должны встретиться председатель СНБО Рустем Умеров и переговорщики от Трампа Уиткофф и зять лидера США Кушнер. Обсуждать встречу американцев будут в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия имели шанс договориться об урегулировании войны. Он отметил, что стороны зря этого не сделали и теперь имеют проблемы.