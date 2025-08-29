Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН — через атаку РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання 29 серпня. Його скликала Україна після комбінованого удару росіян по Києву 28 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Екстрене засідання Радбезу ООН

"На вимогу України, підтриману її партнерами, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання сьогодні, 29 серпня, о 22:00 за київським часом", — повідомив Сибіга.

Він наголосив, що засідання є відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України. Ці удари призвели до десятків жертв серед цивільного населення, включаючи дітей.

"Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", — підкреслив міністр.

Очільник МЗС переконаний, що лише тиск, включно з новими жорсткими санкціями, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до реальних зусиль, спрямованих на припинення війни.

Нагадаємо, російські війська вдарили по Києву у ніч проти 28 серпня. Внаслідок атаки загинуло 22 людей, серед них є діти.

Водночас джерела Bloomberg заявили, що деякі країни ЄС готують проти Росії вторинні санкції. Це важливо, аби перешкодити третім країнам сприяти Москві в обході вже чинних обмежень.