Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вимога України — Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання

Вимога України — Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 14:35
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН — через атаку РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання 29 серпня. Його скликала Україна після комбінованого удару росіян по Києву 28 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Реклама
Читайте також:

Екстрене засідання Радбезу ООН

"На вимогу України, підтриману її партнерами, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання сьогодні, 29 серпня, о 22:00 за київським часом", — повідомив Сибіга.

Він наголосив, що засідання є відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України. Ці удари призвели до десятків жертв серед цивільного населення, включаючи дітей.

"Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", — підкреслив міністр.

Очільник МЗС переконаний, що лише тиск, включно з новими жорсткими санкціями, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до реальних зусиль, спрямованих на припинення війни.

Нагадаємо, російські війська вдарили по Києву у ніч проти 28 серпня. Внаслідок атаки загинуло 22 людей, серед них є діти.

Водночас джерела Bloomberg заявили, що деякі країни ЄС готують проти Росії вторинні санкції. Це важливо, аби перешкодити третім країнам сприяти Москві в обході вже чинних обмежень.

ООН МЗС Андрій Сибіга обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації