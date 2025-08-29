Видео
Главная Новости дня Требование Украины — Совбез ООН соберется на экстренное заседание

Требование Украины — Совбез ООН соберется на экстренное заседание

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 14:35
Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН — из-за атаки РФ
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание 29 августа. Его созвала Украина после комбинированного удара россиян по Киеву 28 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Экстренное заседание Совбеза ООН

"По требованию Украины, поддержанному ее партнерами, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание сегодня, 29 августа, в 22:00 по киевскому времени", — сообщил Сибига.

Он отметил, что заседание является ответом на очередную массированную волну российских ракетных и беспилотных атак на Киев и другие города Украины. Эти удары привели к десяткам жертв среди гражданского населения, включая детей.

"Мы призываем членов Совета Безопасности использовать это заседание, чтобы выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на российского агрессора", — подчеркнул министр.

Глава МИД убежден, что только давление, включая новые жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к реальным усилиям, направленным на прекращение войны.

Напомним, российские войска ударили по Киеву в ночь на 28 августа. В результате атаки погибли 22 человека, среди них есть дети.

В то же время источники Bloomberg заявили, что некоторые страны ЕС готовят против России вторичные санкции. Это важно, чтобы помешать третьим странам способствовать Москве в обходе уже действующих ограничений.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
