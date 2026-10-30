Співробітники СБУ затримують зловмисників. Ілюстративне фото: СБУ

На Закарпатті двох учасників організованого злочинного угруповання засудили до тривалих термінів ув’язнення. Вони систематично вимагали гроші у підприємців і місцевих жителів, погрожуючи насильством. Кошти вимагали за можливість вести бізнес, повернення вигаданих боргів і поповнення злочинного "общака".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України у п'ятницю, 30 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Скільки грошей вимагали учасники угруповання

За даними прокуратури, четверо учасників угруповання видавали себе за місцевих кримінальних авторитетів. Зокрема, від підприємців вони вимагали 11 млн грн за можливість безперешкодно здійснювати господарську діяльність.

Затримання учасника злочинного угруповання. Фото: gp.gov.ua

Також міжнародного перевізника змушували сплатити 2 тис. доларів США, а надалі щомісяця передавати ще по 200 доларів. В інших випадках від потерпілих вимагали 7 тис. доларів за неіснуючий борг і 47 тис. доларів за карткову заборгованість. У разі відмови людям погрожували фізичною розправою.

Угруповання мало чіткий розподіл ролей. Організатор підшукував потерпілих, розробляв схеми вимагання, контролював їх виконання та розподіляв отримані гроші. Співорганізатор і виконавці забезпечували силову підтримку.

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У серпні 2020 року учасників угруповання затримали під час передачі грошей. Правоохоронці вилучили блокнот із записами про боржників і суми вимагань. За даними прокуратури, лише за 2020 рік угруповання планувало отримати понад 464 тис. доларів США в перерахунку.

Ужгородський міськрайонний суд визнав співорганізатора та одного з виконавців винними у вимаганні, вчиненому організованою групою, повторно, з погрозами насильства та вбивства. Йдеться про правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Співорганізатору призначили 8 років 6 місяців позбавлення волі, а його спільнику — 7 років 6 місяців.

Водночас судовий розгляд щодо організатора угруповання зупинили у зв’язку з його призовом на військову службу. Четвертий учасник перебуває в розшуку.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

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