Требовали миллионы за право вести бизнес: на Закарпатье разоблачили преступников
На Закарпатье двух участников организованной преступной группировки приговорили к длительным срокам лишения свободы. Они систематически вымогали деньги у предпринимателей и местных жителей, угрожая насилием. Деньги вымогали за возможность вести бизнес, возврат вымышленных долгов и пополнение преступного "общака".
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины в пятницу, 30 октября, сообщает Новини.LIVE.
Сколько денег вымогали участники группировки
По данным прокуратуры, четверо участников группировки выдавали себя за местных криминальных авторитетов. В частности, у предпринимателей они вымогали 11 млн грн за возможность беспрепятственно вести хозяйственную деятельность.
Также международного перевозчика заставляли выплатить 2 тыс. долларов США, а в дальнейшем ежемесячно передавать еще по 200 долларов. В других случаях у потерпевших вымогали 7 тыс. долларов за несуществующий долг и 47 тыс. долларов за задолженность по карте. В случае отказа людям угрожали физической расправой.
В группировке было четкое распределение ролей. Организатор подбирал потерпевших, разрабатывал схемы вымогательства, контролировал их выполнение и распределял полученные деньги. Соорганизатор и исполнители обеспечивали силовую поддержку.
Что известно о задержании и приговоре суда
В августе 2020 года участников группировки задержали во время передачи денег. Правоохранители изъяли блокнот с записями о должниках и суммах вымогательств. По данным прокуратуры, только за 2020 год группировка планировала получить более 464 тыс. долларов США в пересчете.
Ужгородский городской районный суд признал соорганизатора и одного из исполнителей виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой, повторно, с угрозами насилия и убийства. Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Соорганизатору назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а его сообщнику — 7 лет 6 месяцев.
В то же время судебное разбирательство в отношении организатора группировки приостановили в связи с его призывом на военную службу. Четвертый участник находится в розыске.
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