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Главная Новости дня Тимошенко добилась снижения залога более чем в 100 раз

Тимошенко добилась снижения залога более чем в 100 раз

Ua ru
26 октября 2026 18:51
Тимошенко добилась снижения залога с 33 миллионов до 266 тысяч гривен facebook.com/YuliaTymoshenko
Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уменьшил размер залога для лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко с 33,28 млн до 266 тысяч грн. Соответствующее решение принял судья Олег Ткаченко по ходатайству самой народной депутатки, а разницу между предыдущей и новой суммами залога должны вернуть людям, внесшим средства.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинскую правду".

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: "Батьківщина"

Тимошенко уменьшили залог

Во время судебного заседания Тимошенко обратилась с просьбой пересмотреть примененную к ней меру пресечения в части размера залога.

"Я действительно прошу суд изменить примененную ко мне меру пресечения в виде залога путем уменьшения его размера с 33 миллионов 280 тысяч гривен до 266 тысяч 240 гривен", — заявила депутат.

Судья удовлетворил ходатайство и уменьшил размер залога почти в 125 раз. Ранее внесенные средства, превышающие новый размер залога, подлежат возврату залогодателям.

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В чем подозревают Юлию Тимошенко

В январе 2026 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя парламентской фракции, которую подозревают в предложении неправомерной выгоды народным депутатам за голосование по законопроектам.

Дело предварительно квалифицировали по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Антикоррупционные органы обнародовали записи разговоров, на которых, по их версии, обсуждалась оплата за голосование в Верховной Раде. Тимошенко отвергла обвинения и заявила, что записи сфальсифицированы. Она также отрицала, что когда-либо предлагала депутатам деньги за голосование.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что суд отказал Тимошенко в доступе к части материалов НАБУ в рамках уголовного производства. Защита просила предоставить документы, касающиеся проведения следственных действий и собранных детективами доказательств. Суд не удовлетворил соответствующее ходатайство стороны защиты.

Также Новини.LIVE писал, что Тимошенко во время судебного заседания заявила о расхождениях между экспертизами по ее делу. Политик обратила внимание на различия в заключениях специалистов и поставила под сомнение достоверность части доказательств обвинения. Защита использовала эти расхождения как один из аргументов своей позиции.

Юлия Тимошенко НАБУ суд САП ВАКС антикоррупционные органы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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