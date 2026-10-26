Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив розмір застави для лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 33,28 млн до 266 тисяч грн. Відповідне рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко за клопотанням самої народної депутатки, а різницю між попередньою та новою сумами застави мають повернути людям, які внесли кошти.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Українську правду".

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Юлія Тимошенко. Фото: "Батьківщина"

Тимошенко зменшили заставу

Під час судового засідання Тимошенко звернулася з проханням переглянути застосований до неї запобіжний захід у частині розміру застави.

"Я дійсно прошу суд змінити застосований до мене запобіжний захід у вигляді застави шляхом зменшення її розміру з 33 мільйонів 280 тисяч гривень до 266 тисяч 240 гривень", — заявила депутатка.

Суддя задовольнив клопотання й зменшив розмір застави майже в 125 разів. Раніше внесені кошти, що перевищують новий розмір застави, підлягають поверненню заставодавцям.

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У чому підозрюють Юлію Тимошенко

У січні 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття керівниці парламентської фракції, яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам за голосування щодо законопроєктів.

Справу попередньо кваліфікували за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України.

Антикорупційні органи оприлюднили записи розмов, на яких, за їхньою версією, обговорювалася оплата за голосування у Верховній Раді. Тимошенко відкинула звинувачення та заявила, що записи сфальсифіковані. Вона також заперечила, що будь-коли пропонувала депутатам гроші за голосування.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що суд відмовив Тимошенко у доступі до частини матеріалів НАБУ в межах кримінального провадження. Захист просив надати документи, які стосуються проведення слідчих дій та зібраних детективами доказів. Суд не задовольнив відповідне клопотання сторони захисту.

Також Новини.LIVE писав, що Тимошенко під час судового засідання заявила про розбіжності між експертизами у її справі. Політикиня звернула увагу на відмінності у висновках фахівців та поставила під сумнів достовірність частини доказів обвинувачення. Захист використав ці розбіжності як один з аргументів своєї позиції.