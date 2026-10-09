Суд погодив перевірку експертизи у справі Тимошенко

Нардепка Юлія Тимошенко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

ВАКС 9 вересня відмовив у задоволенні клопотань Юлії Тимошенко та її захисту про тимчасовий доступ до речей і документів НАБУ. Водночас суд дозволив звернутися до Одеської експертної установи та Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, щоб перевірити обставини проведення експертизи аудіозапису.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Що відомо про експертизу аудіозапису

Після засідання Тимошенко заявила, що вважає справу політичним переслідуванням. За її словами, обвинувачення стосується розмови, записаної на аудіофайл, оригінал якого захисту не надали.

"Мене обвинувачують в одній розмові, яка записана на аудіофайл. Нам оригінал цього аудіофайлу не дали. Більше того, в одеській експертній установі повідомили, що комп’ютер, на якому проводили експертизу, зник. Він зламався, його розібрали, і нічого не збереглося", — розповіла Тимошенко.

Політикиня заявила, що захист наполягає на перевірці обладнання, оскільки сумнівається, що дослідження аудіозапису взагалі проводили. За її словами, НАБУ та САП заперечують проти збору доказів, які могли б підтвердити позицію захисту.

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"Коли ми хочемо забезпечити докази, що цей аудіофайл був сфальшований, НАБУ і САП категорично заперечують проти збору доказів. Добре, що суд сьогодні задовольнив наше прохання звернутися до Одеської та Харківської експертних установ, щоб перевірити комп’ютер, на якому проводили експертизу. Ми переконані, що жодного дослідження аудіозапису не було", — заявила вона.

Політикиня стверджує, що розраховує довести в суді відсутність порушень із її боку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 жовтня Юлія Тимошенко заявила про 57 розбіжностей у стенограмах, підготовлених різними експертними установами у її справі. За словами політикині, захисту також не надали оригінал пристрою та аудіофайлу, а передана копія нібито була спотвореною.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше адвокат Юлії Тимошенко заявив про порушення під час розслідування справи. За його словами, НАБУ завершило слідство, не допитавши ключових свідків, а наступне судове засідання призначили на 1 вересня.