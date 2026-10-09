Суд одобрил пересмотр экспертизы по делу Тимошенко

Нардеп Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

ВАКС 9 сентября отказал в удовлетворении ходатайств Юлии Тимошенко и её защиты о предоставлении временного доступа к вещам и документам НАБУ. В то же время суд разрешил обратиться в Одесское экспертное учреждение и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса, чтобы проверить обстоятельства проведения экспертизы аудиозаписи.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Что известно об экспертизе аудиозаписи

После заседания Тимошенко заявила, что считает дело политическим преследованием. По ее словам, обвинение касается разговора, записанного на аудиофайл, оригинал которого защите не предоставили.

"Меня обвиняют в одном разговоре, который записан на аудиофайл. Нам оригинал этого аудиофайла не предоставили. Более того, в одесском экспертном учреждении сообщили, что компьютер, на котором проводили экспертизу, пропал. Он сломался, его разобрали, и ничего не сохранилось", — рассказала Тимошенко.

Политик заявила, что защита настаивает на проверке оборудования, поскольку сомневается, что исследование аудиозаписи вообще проводилось. По её словам, НАБУ и САП возражают против сбора доказательств, которые могли бы подтвердить позицию защиты.

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"Когда мы хотим обеспечить доказательства того, что этот аудиофайл был сфальсифицирован, НАБУ и САП категорически возражают против сбора доказательств. Хорошо, что суд сегодня удовлетворил нашу просьбу обратиться в Одесское и Харьковское экспертные учреждения, чтобы проверить компьютер, на котором проводилась экспертиза. Мы убеждены, что никакого исследования аудиозаписи не было", — заявила она.

Политик утверждает, что рассчитывает доказать в суде отсутствие нарушений с её стороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 октября Юлия Тимошенко заявила о 57 расхождениях в стенограммах, подготовленных различными экспертными учреждениями по её делу. По словам политика, защите также не предоставили оригинал устройства и аудиофайла, а переданная копия якобы была искажена.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее адвокат Юлии Тимошенко заявил о нарушениях в ходе расследования дела. По его словам, НАБУ завершило следствие, не допросив ключевых свидетелей, а следующее судебное заседание назначили на 1 сентября.