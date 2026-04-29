Вимагали хабар у 110 тисяч: НАБУ викрило службовців СБУ й адвоката

Працівники НАБУ під час викриття. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Правоохоронці викрили схему вимагання хабаря у понад 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Фігурантами стали працівники Служби безпеки України та адвокат. Їм уже повідомлено про підозру після отримання частини грошей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національного антикорупційного бюро України у середу, 29 квітня.

Працівників СБУ та адвоката викрили на вимаганні хабаря

Співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили схему вимагання неправомірної вигоди за закриття кримінальної справи.

Під підозрою опинилися начальник слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглий та адвокат.

За даними слідства, посадовці СБУ через посередництво адвоката вимагали у підприємця 110 тисяч доларів. За ці кошти вони обіцяли організувати укладення угоди про визнання винуватості з директором компанії бізнесмена та фактичне припинення кримінального переслідування.

Читайте також:

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання другої частини хабаря — 55 тисяч доларів. Саме на цьому етапі їм і було повідомлено про підозру.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Сумській області викрили корупційну схему за участі посадовиці податкової служби, яку підозрюють у вимаганні великого хабаря. За даними слідства, вона просила гроші у підприємства з прифронтового міста за "вирішення питань" із перевірками та відсутність тиску на бізнес. Правоохоронці затримали її після отримання частини коштів і повідомили про підозру.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше правоохоронці затримали кількох високопосадовців СБУ за підозрою в організації корупційних схем. Їх підозрюють у вимаганні хабарів у підприємців, зокрема у сфері видобутку бурштину та за закриття кримінальних справ. Фігурантів затримали під час отримання грошей, їм оголосили підозри.