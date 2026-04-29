Вымогали взятку в 110 тысяч: НАБУ разоблачило служащих СБУ и адвоката
Правоохранители разоблачили схему вымогательства взятки в более 100 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Фигурантами стали работники Службы безопасности Украины и адвокат. Им уже сообщено о подозрении после получения части денег.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины в среду, 29 апреля.
Работников СБУ и адвоката разоблачили на вымогательстве взятки
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили схему вымогательства неправомерной выгоды за закрытие уголовного дела.
Под подозрением оказались начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области, его подчиненный и адвокат.
По данным следствия, должностные лица СБУ через посредничество адвоката требовали у предпринимателя 110 тысяч долларов. За эти средства они обещали организовать заключение соглашения о признании виновности с директором компании бизнесмена и фактическое прекращение уголовного преследования.
Правоохранители задержали фигурантов во время получения второй части взятки — 55 тысяч долларов. Именно на этом этапе им и было сообщено о подозрении.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.
Новини.LIVE информировали, что недавно в Сумской области разоблачили коррупционную схему с участием чиновницы налоговой службы, которую подозревают в вымогательстве крупной взятки. По данным следствия, она просила деньги у предприятия из прифронтового города за "решение вопросов" с проверками и отсутствие давления на бизнес. Правоохранители задержали ее после получения части средств и сообщили о подозрении.
Новини.LIVE также сообщали, что ранее правоохранители задержали нескольких высокопоставленных чиновников СБУ по подозрению в организации коррупционных схем. Их подозревают в вымогательстве взяток у предпринимателей, в частности в сфере добычи янтаря и за закрытие уголовных дел. Фигурантов задержали во время получения денег, им объявили подозрения.