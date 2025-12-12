Відео
Головна Новини дня Вимагали 200 тис. дол. і погрожували зброєю — затримано злочинців

Вимагали 200 тис. дол. і погрожували зброєю — затримано злочинців

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:26
На Вінниччині затримали злочинців, які вимагали двісті тисяч доларів
Затримання зловмисників на Вінниччині. Фото: Офіс генпрокурора України/Telegram

У Вінницькій області чоловіки погрожували та вимагали вигаданий борг у родини підприємців. Правоохоронці затримали зловмисників — їм повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram у п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:
На Вінниччині зловмисники вимагали гроші у підприємців
Правоохоронці затримують злочинців. Фото: Офіс генпрокурора України/Telegram

На Вінниччині зловмисники вимагали гроші у підприємців — що відомо

Правоохоронці викрили та затримали трьох мешканців Вінницької області, які тривалий час вимагали у родини підприємців повернення вигаданого боргу — мовиться про 200 тисяч доларів.

За даними слідства, зловмисники погрожували життю та здоров’ю сина підліткового віку, чинили психологічний тиск і застосовували фізичне насильство. Під цим тиском потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку.

Попри це, вимагання тривали й надалі. Після відмови виконувати незаконні вимоги підозрювані вчинили розбій: застосували насильство, погрожували зброєю та змусили підписати нові "боргові" розписки на значні суми.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність і затримали трьох осіб. Під час обшуків вилучено документи, нотаріальні договори, довіреності, акти передачі часток підприємств, грошові кошти та зброю.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 189 КК України. До суду подано клопотання про тримання під вартою без альтернативи застави.

Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів в області.

Нещодавно правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з розкраданням грошей, виділених на забезпечення української бронетехніки динамічним захистом.

Також ми інформували про викриття схеми, в межах якої ексголова Дніпропетровської обласної державної адміністрації розікрав на ремонті доріг майже 400 мільйонів гривень.

гроші Офіс генерального прокурора Вінницька область вимагання злочин погрози
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
