В Винницкой области задержали преступников, которые требовали двести тысяч долларов

Задержание злоумышленников в Винницкой области. Фото: Офис генпрокурора Украины/Telegram

В Винницкой области мужчины угрожали и требовали вымышленный долг у семьи предпринимателей. Правоохранители задержали злоумышленников — им сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram в пятницу, 12 декабря.

Правоохранители задерживают преступников, фото: Офис генпрокурора Украины/Telegram

В Винницкой области злоумышленники угрожали и требовали деньги

Правоохранители разоблачили и задержали трех жителей Винницкой области, которые долгое время требовали у семьи предпринимателей возврата вымышленного долга — речь идет о 200 тысячах долларов.

По данным следствия, злоумышленники угрожали жизни и здоровью сына подросткового возраста, оказывали психологическое давление и применяли физическое насилие. Под этим давлением потерпевшие передали им домовладение и земельный участок.

Несмотря на это, вымогательства продолжались и в дальнейшем. После отказа выполнять незаконные требования подозреваемые совершили разбой: применили насилие, угрожали оружием и заставили подписать новые "долговые" расписки на значительные суммы.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали трех человек. Во время обысков изъяты документы, нотариальные договоры, доверенности, акты передачи долей предприятий, денежные средства и оружие.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 189 УК Украины. В суд подано ходатайство о содержании под стражей без альтернативы залога.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проверяется возможная причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям в области.

