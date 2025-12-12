Видео
Главная Новости дня Вымогали 200 тыс. долл. и угрожали — задержаны преступники

Вымогали 200 тыс. долл. и угрожали — задержаны преступники

Дата публикации 12 декабря 2025 12:26
В Винницкой области задержали преступников, которые требовали двести тысяч долларов
Задержание злоумышленников в Винницкой области. Фото: Офис генпрокурора Украины/Telegram

В Винницкой области мужчины угрожали и требовали вымышленный долг у семьи предпринимателей. Правоохранители задержали злоумышленников — им сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram в пятницу, 12 декабря.

Правоохранители задерживают преступников, фото: Офис генпрокурора Украины/Telegram

В Винницкой области злоумышленники угрожали и требовали деньги

Правоохранители разоблачили и задержали трех жителей Винницкой области, которые долгое время требовали у семьи предпринимателей возврата вымышленного долга — речь идет о 200 тысячах долларов.

По данным следствия, злоумышленники угрожали жизни и здоровью сына подросткового возраста, оказывали психологическое давление и применяли физическое насилие. Под этим давлением потерпевшие передали им домовладение и земельный участок.

Несмотря на это, вымогательства продолжались и в дальнейшем. После отказа выполнять незаконные требования подозреваемые совершили разбой: применили насилие, угрожали оружием и заставили подписать новые "долговые" расписки на значительные суммы.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали трех человек. Во время обысков изъяты документы, нотариальные договоры, доверенности, акты передачи долей предприятий, денежные средства и оружие.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 189 УК Украины. В суд подано ходатайство о содержании под стражей без альтернативы залога.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проверяется возможная причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям в области.

Недавно правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с хищением денег, выделенных на обеспечение украинской бронетехники динамической защитой.

Также мы информировали о разоблачении схемы, в рамках которой экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации разворовал на ремонте дорог почти 400 миллионов гривен.

деньги Офис генерального прокурора Винницкая область вымогательство преступление угрозы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
