Як суд покарав викладача ліцею за виправдовування російської агресії

Викладач школи біля дошки. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Полтаві викладач професійного ліцею поширював дописи, в яких йшлося про виправдовування збройної агресії РФ проти України. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Відповідний вирок Подільський районний суд міста Полтави ухвалив 28 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" у 2022 і 2024 роках тричі поширював антиукраїнські публікації.

Про які дописи йдеться:

30 липня 2022 року фігурант зробив репост публікації, в якій йшлося про те, що ЗСУ сами завдали удару по Оленівці, щоб убити тих, хто давав показання проти київського режиму;

6 листопада 2024 року підсудний поширив допис про те, що трагедія в Бучі була кривавою постановкою та інсценуванням;

25 листопада викладач залишив на своїй сторінці допис про те, що Україна є державою нацистів.

Судово-лінгвістична експертиза довела, що подібні публікації заперечують агресію Росії проти України.

Рішення суду

Фігурант уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна, але замінили це покарання трьома роками іспитового строку. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, удова військовослужбовця судилася з Міністерством оборони. Жінці вдалося оскаржити відмову оборонного відомства в наданні їй 15 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що в даних МВС упродовж 25 років була помилкова інформація про кримінальну відповідальність чоловіка. Потерпілому мають компенсувати моральну шкоду.