Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удова бійця судилася з МОУ через невиплату 15 млн грн — вирок

Удова бійця судилася з МОУ через невиплату 15 млн грн — вирок

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 00:33
Міноборони не надало грошову допомогу вдові померлого військового — що вирішив суд
Удова. Фото ілюстративне: freepik.com

Міністерство оборони України відмовило вдові загиблого військового у виплаті 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Аби оскаржити рішення оборонного відомоства, жінка звернулася до суду.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 21 липня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, чоловік позивачки був сержантом. У 2023 році він виконував бойові завдання в Херсонської і Донецькій областях. Чоловік помер від ішемічного інфаркту, тому комісія Міноборони відмовила вдові захисника України у виплаті.

"Смерть сержанта, згідно з наданими документами, не є наслідком отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), а настала внаслідок захворювання", — пояснив представник МОУ.

Рішення суду

Суддя з'ясував, що чоловіку позивачки стало зле в серпні 2023 року під час доставляння боєприпасів на вогневі позиції підрозділів дивізіону у Краматорському районі Донецької області. У мобільному госпіталі хворому діагностували гостре порушення мозкового кровообігу, після чого відвезли до обласної лікарні — там боєць помнр через ішемічний інфаркт стовбура головного мозку. Суд дійшов висновку, що військовий помер, обороняючи Україну: його захворювання та смерть були пов'язані із захистом Вітчизни.

Висновок комісії Міноборони спростували. Відомство має сплатити вдові бійця 15 мільйонів гривень. Щоправда, вирок набуде законної сили лише за 30 днів після оголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові судили пацієнта реабілітаційного центру. Чоловік підпалив два автомобілі, тому що хотів зігрітися.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка незаконно оформила собі статус ВПО. За вчинене вона впродовж року перебуватиме під пробаційним наглядом.

Міноборони суд виплати військовослужбовці грошова допомога судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації