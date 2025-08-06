Міноборони не надало грошову допомогу вдові померлого військового — що вирішив суд

Удова. Фото ілюстративне: freepik.com

Міністерство оборони України відмовило вдові загиблого військового у виплаті 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Аби оскаржити рішення оборонного відомоства, жінка звернулася до суду.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 21 липня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, чоловік позивачки був сержантом. У 2023 році він виконував бойові завдання в Херсонської і Донецькій областях. Чоловік помер від ішемічного інфаркту, тому комісія Міноборони відмовила вдові захисника України у виплаті.

"Смерть сержанта, згідно з наданими документами, не є наслідком отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), а настала внаслідок захворювання", — пояснив представник МОУ.

Рішення суду

Суддя з'ясував, що чоловіку позивачки стало зле в серпні 2023 року під час доставляння боєприпасів на вогневі позиції підрозділів дивізіону у Краматорському районі Донецької області. У мобільному госпіталі хворому діагностували гостре порушення мозкового кровообігу, після чого відвезли до обласної лікарні — там боєць помнр через ішемічний інфаркт стовбура головного мозку. Суд дійшов висновку, що військовий помер, обороняючи Україну: його захворювання та смерть були пов'язані із захистом Вітчизни.

Висновок комісії Міноборони спростували. Відомство має сплатити вдові бійця 15 мільйонів гривень. Щоправда, вирок набуде законної сили лише за 30 днів після оголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові судили пацієнта реабілітаційного центру. Чоловік підпалив два автомобілі, тому що хотів зігрітися.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка незаконно оформила собі статус ВПО. За вчинене вона впродовж року перебуватиме під пробаційним наглядом.