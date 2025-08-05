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Головна Новини дня Чоловік підпалив дві автівки, щоб зігрітися — як покарав суд

Чоловік підпалив дві автівки, щоб зігрітися — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 03:32
Суд позбавив волі чоловіка, який підпалив два авто, щоб зігрітися
Суддя ухвалює рішення. Фото ілюстративне: Freepik

У Харкові судили пацієнта реабілітаційного центру, який підпалив дві вантажівки, щоб зігрітися. За це йому призначали покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, в ніч на 17 січня чоловік, який не мав офіційного місця роботи, перебував поруч із будинком №25 на вулиці Рилєєва. Побачивши автомобіль ГАЗ 33021, двері якого не були заблоковані центральним замком, він проник у салон, зібрав із підлоги папір та сміття, після чого підпалив їх запальничкою. Через займання транспортний засіб повністю вигорів.

"Провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого колісного транспортного засобу, а відповідно і розрахувати вартість відновлювального ремонту на дату оцінки 17 січня 2025 року неможливо. Потерпілому завдано шкоди у розмірі 117 240 гривень", — сказано у вироку суду.

У ту ж ніч, за версією слідства, фігурант справи, пацієнт реабілітаційного центру підпалив ще одну машину — вантажний Renault Master, припаркований на вулиці Полтавський Шлях.

Він відчинив двері автівки, які також були незамкнені, нахилився всередину, зібрав на підлозі папір і сміття та підпалив. Вогонь охопив пасажирське сидіння. Згідно з експертизою, власнику Renault Master було завдано матеріальних збитків на суму 18 907 гривень.

У ході судового засідання обвинувачений заявив, що протягом трьох днів у січні 2025 року вживав алкоголь і погано пам’ятає, що сталося. Свої дії пояснив бажанням зігрітися.

Рішення суду

Холодногірський районний суд Харкова, дослідивши всі обставини справи, визнав обвинуваченого винним у навмисному підпалі майна, що призвело до його знищення. Як покарання суд призначив йому три з половиною роки ув’язнення. Окрім того, чоловік зобов’язаний відшкодувати державі 64 755 гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Хмельницькому російський агент готував теракти біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії. За це йому призначили жорстке покарання.

Також ми писали, що у Чернівцях судили мешканця за псевдомінування навчальних закладів. За це чоловіка позбавили волі.

суд пожежа підпал автомобіль судові рішення зловмисники
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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