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Мужчина поджег две машины, чтобы согреться — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 03:32
Суд лишил свободы мужчину, который поджег два авто, чтобы согреться
Судья принимает решение. Фото иллюстративное: Freepik

В Харькове судили пациента реабилитационного центра, который поджег два грузовика, чтобы согреться. За это ему назначали наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в ночь на 17 января мужчина, который не имел официального места работы, находился рядом с домом №25 на улице Рылеева. Увидев автомобиль ГАЗ 33021, двери которого не были заблокированы центральным замком, он проник в салон, собрал с пола бумагу и мусор, после чего поджег их зажигалкой. Из-за возгорания транспортное средство полностью выгорело.

"Провести ремонтно-восстановительные работы поврежденного колесного транспортного средства, а соответственно и рассчитать стоимость восстановительного ремонта на дату оценки 17 января 2025 года невозможно. Потерпевшему нанесен ущерб в размере 117 240 гривен", — сказано в приговоре суда.

В ту же ночь, по версии следствия, фигурант дела, пациент реабилитационного центра поджег еще одну машину — грузовой Renault Master, припаркованный на улице Полтавский Шлях.

Он открыл дверь машины, которая также была незаперта, наклонился внутрь, собрал на полу бумагу и мусор и поджег. Огонь охватил пассажирское сиденье. Согласно экспертизе, владельцу Renault Master был нанесен материальный ущерб на сумму 18 907 гривен.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что в течение трех дней в январе 2025 года употреблял алкоголь и плохо помнит, что произошло. Свои действия объяснил желанием согреться.

Решение суда

Холодногорский районный суд Харькова, исследовав все обстоятельства дела, признал обвиняемого виновным в умышленном поджоге имущества, что привело к его уничтожению. В качестве наказания суд назначил ему три с половиной года заключения. Кроме того, мужчина обязан возместить государству 64 755 гривен за проведение экспертиз.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницком российский агент готовил теракты возле подразделений ТЦК и Нацгвардии. За это ему назначили жесткое наказание.

Также мы писали, что в Черновцах судили жителя за псевдоминирование учебных заведений. За это мужчину лишили свободы.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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