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Чоловік брехав про мінування шкіл — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 03:32
Суд позбавив волі чоловіка за псевдомінування шкіл у Чернівцях
Рішення суду. Ілюстративне фото: ВСП

У Чернівцях судили місцевого мешканця за псевдомінування навчальних закладів. За це йому призначили покарання.

Про це у Facebook повідомляє поліція Чернівецької області.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 26-річний мешканець Чернівців протягом грудня по січень 2024 року п’ять разів надсилав електронною поштою фейкові повідомлення про мінування місцевих шкіл.

Кожне з цих хибних попереджень змушувало зупиняти навчальний процес і проводити термінову евакуацію учнів та вчителів. До навчальних закладів негайно виїжджали вибухотехніки, кінологи й інші спецслужби. Жодного разу вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

Слідство з'ясувало, що зловмисник свідомо створював паніку, аби перевести школи на дистанційне навчання.

Рішення суду

На підставі зібраних доказів буковинських поліцейських, Шевченківський районний суд Чернівців визнав чоловіка винним у поширенні неправдивої інформації про мінування освітніх закладів.

Суд призначив йому покарання у вигляді одного року і шести місяців позбавлення волі. Окрім цього, обвинувачений має компенсувати понад 10 тисяч гривень завданих збитків.

До моменту набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Чернівцях чоловік займався підпалами за завданням ФСБ. За це його на 15 років позбавили волі.

Також ми повідомляли, що у Харкові судили військового, який надсилав друзям фото техніки ЗСУ. За скоєне його позбавили волі.

суд школи мінування Чернівці поліція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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