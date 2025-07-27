Суд лишил свободы мужчину за псевдоминирование школ в Черновцах

Решение суда. Иллюстративное фото: ВСП

В Черновцах судили местного жителя за псевдоминирование учебных заведений. За это ему назначили наказание.

Об этом в Facebook сообщает полиция Черновицкой области.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 26-летний житель Черновцов в течение декабря по январь 2024 года пять раз посылал по электронной почте фейковые сообщения о минировании местных школ.

Каждое из этих ложных предупреждений заставляло останавливать учебный процесс и проводить срочную эвакуацию учеников и учителей. В учебные заведения немедленно выезжали взрывотехники, кинологи и другие спецслужбы. Ни разу взрывоопасных предметов найдено не было.

Следствие выяснило, что злоумышленник сознательно создавал панику, чтобы перевести школы на дистанционное обучение.

Решение суда

На основании собранных доказательств буковинских полицейских, Шевченковский районный суд Черновцов признал мужчину виновным в распространении ложной информации о минировании образовательных учреждений.

Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Кроме этого, обвиняемый должен компенсировать более 10 тысяч гривен нанесенного ущерба.

До момента вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что в Черновцах мужчина занимался поджогами по заданию ФСБ. За это его на 15 лет лишили свободы.

Также мы сообщали, что в Харькове судили военного, который присылал друзьям фото техники ВСУ. За содеянное его лишили свободы.