Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вдова бойца судилась с МОУ из-за невыплаты 15 млн грн — приговор

Вдова бойца судилась с МОУ из-за невыплаты 15 млн грн — приговор

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 00:33
Минобороны не предоставило денежную помощь вдове умершего военного — что решил суд
Вдова. Фото иллюстративное: freepik.com

Министерство обороны Украины отказало вдове погибшего военного в выплате 15 миллионов гривен единоразового денежного пособия. Чтобы обжаловать решение оборонного ведомства, женщина обратилась в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд принял 21 июля.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, муж истицы был сержантом. В 2023 году он выполнял боевые задачи в Херсонской и Донецкой областях. Мужчина умер от ишемического инфаркта, поэтому комиссия Минобороны отказала вдове защитника Украины в выплате.

"Смерть сержанта, согласно предоставленным документам, не является следствием полученного ранения (контузии, травмы, увечья), а наступила вследствие заболевания", — объяснил представитель МОУ.

Решение суда

Судья выяснил, что мужу истицы стало плохо в августе 2023 года во время доставки боеприпасов на огневые позиции подразделений дивизиона в Краматорском районе Донецкой области. В мобильном госпитале больному диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, после чего отвезли в областную больницу — там боец умер из-за ишемического инфаркта ствола головного мозга. Суд пришел к выводу, что военный умер, защищая Украину: его заболевание и смерть были связаны с защитой Отечества.

Вывод комиссии Минобороны опровергли. Ведомство должно выплатить вдове бойца 15 миллионов гривен. Правда, приговор вступит в законную силу только через 30 дней после объявления. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове судили пациента реабилитационного центра. Мужчина поджег два автомобиля, потому что хотел согреться.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая незаконно оформила себе статус ВПЛ. За совершенное она в течение года будет находиться под пробационным надзором.

Минобороны суд выплаты военнослужащие денежная помощь судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации