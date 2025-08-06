Минобороны не предоставило денежную помощь вдове умершего военного — что решил суд

Вдова. Фото иллюстративное: freepik.com

Министерство обороны Украины отказало вдове погибшего военного в выплате 15 миллионов гривен единоразового денежного пособия. Чтобы обжаловать решение оборонного ведомства, женщина обратилась в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд принял 21 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, муж истицы был сержантом. В 2023 году он выполнял боевые задачи в Херсонской и Донецкой областях. Мужчина умер от ишемического инфаркта, поэтому комиссия Минобороны отказала вдове защитника Украины в выплате.

"Смерть сержанта, согласно предоставленным документам, не является следствием полученного ранения (контузии, травмы, увечья), а наступила вследствие заболевания", — объяснил представитель МОУ.

Решение суда

Судья выяснил, что мужу истицы стало плохо в августе 2023 года во время доставки боеприпасов на огневые позиции подразделений дивизиона в Краматорском районе Донецкой области. В мобильном госпитале больному диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, после чего отвезли в областную больницу — там боец умер из-за ишемического инфаркта ствола головного мозга. Суд пришел к выводу, что военный умер, защищая Украину: его заболевание и смерть были связаны с защитой Отечества.

Вывод комиссии Минобороны опровергли. Ведомство должно выплатить вдове бойца 15 миллионов гривен. Правда, приговор вступит в законную силу только через 30 дней после объявления. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове судили пациента реабилитационного центра. Мужчина поджег два автомобиля, потому что хотел согреться.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая незаконно оформила себе статус ВПЛ. За совершенное она в течение года будет находиться под пробационным надзором.