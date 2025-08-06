МВС помилково приписало чоловіку кримінальне минуле — що вирішив суд

Будівля МВС. Фото: МВС України/Facebook

Через помилку МВС чоловік не міг працювати за фахом і не отримав дозвіл на зброю. Аби компенсувати моральну шкоду, громадянин звернувся до суду.



Про це йдеться в постанові, яку Харківський апеляційний суд виніс 24 липня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2018 році чоловіку не схотіли надавати дозвіл на зброю, пояснивши це тим, що раніше його притягували до кримінальної відповідальності. За інформацією МВС України, у 1996 році фігурант перешкоджав діяльності профспілок, партій і громадських організацій, через що наприкінці січня 2001 року справу відносно нього нібито скерували до суду.

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Прокуратура Харківської області визнала, що дані внесли помилково: до кримінальної відповідальності позивача не притягували. У 2020 році адміністративний суд зобов'язав МВС України виключити неправдиву інформацію з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи. У січні 2021 році дані в базі МВС нарешті змінили.

До суду потерпілий звернувся, прагнучи отримати два мільйони гривень компенсації моральної шкоди. Чоловік зазначив, що за освітою міг би працювати у сферах правознавства й організації управління торгівлею, але щоразу отримував відмову, деякий час навіть перебував на обліку в Центрі зайнятості.

У трудовій книжці позивача зазначається, що до лютого 1996 року він упродовж 12 років служив в органах внутрішніх справ, у подальшому ж працював змінив цілу низку професій: був вантажником і приймальником товару на хлібзаводі, інспектором на митниці, слюсарем, головним інженером і слюсарем-сантехніком. На обліку в Центрі зайнятості чоловік перебував від 3 січня 2000 року, а в період від 6 квітня до 20 травня 2009 року отримував допомогу через безробіття.

Наразі позивач уже на пенсії за віком. Від грудня 2023 року він має інвалідність третьої групи, оскільки зазнав травми, захищаючи Батьківщину.

Рішення суду

У листопаді минулого року Дергачівський районний суд Харківської області вирішив, що факт спричинення моральної шкоди недоведений, і не задовольнив позов чоловіка.

Апеляційний суд дійшов іншого висновку: визнав, що через протиправні дії МВС потерпілий має право на відшкодування матеріальної шкоди. Два мільйони гривень позивач не отримає, але з державного бюджету на його користь мають стягнути 20 тисяч гривень. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік допомагав переплисти Дністер військовозобов'язаним, які хотіли втекти за кордон. Його засудили до ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка винесла свого новонародженого сина на смітник. Їй призначили покарання у вигляді двох років іспитового строку.