На Вінниччині судили організатора переправлення ухилянтів через Дністер

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Вінницькій області суд Могілів-Подільского міськрайону виніс вирок щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Фігурант справи, який допомагав ухилянтам переплисти Дністер, отримав покарання.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, обвинувачений, проживаючи в прикордонному регіоні організував незаконне переправлення військовозобов'язаних до Республіки Молдова. Правоохоронні органи зафіксували спробу обвинуваченого переправити двох осіб.

Обвинувачений зустрічав своїх клієнтів у Вінниці, супроводжував їх до Могилів-Подільського та розміщував в готелі. Переправлення мало відбуватися в селі Суботівка, де річка Дністер звужується. Чоловіків планували переправити через річку на надувному човні, який прив'язувався до берега мотузкою.

За свої послуги обвинувачений вимагав 5 тисяч євро з кожної особи та 250 євро за надання надувного човна.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що надавав послуги таксі й був спровокований. Він також стверджував, що потребував коштів для утримання сім'ї та намагався обманом отримати гроші від клієнтів.

Інформацію про переправлення осіб через кордон він нібито знайшов в інтернеті, а човен належав його тестю і використовувався для відпочинку та риболовлі.

Проте поліція на суді повідомила, що до неї звернувся чоловік, який повідомив, що йому запропонували незаконно перетнути державний кордон. Цей чоловік раніше був залучений правоохоронцями як понятий і мав знайомого в управлінні розслідувань, якому розповів про події.

Під контролем поліції обвинувачений спілкувався з двома чоловіками: одним — викривачем, який звернувся із заявою, та другим — його "товаришем", а той насправді був оперуповноваженим прикордонного загону, призначеним для фізичного захисту викривача.

На суді слідчі пред'явили записи, на яких обвинувачений активно підтримував розмову, розповідав про попередні переправи, називав вартість своїх послуг, контактував із напарником в Молдові та планував маршрут руху до кордону з метою уникнення облави. Суд не виявив ознак провокації.

Рішення суду

В результаті обвинувачений був засуджений до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на 3 роки займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із міжнародними перевезеннями.

Раніше повідомлялось, що на Одещині прикордонники спіймали чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон із Молдовою через Придністров’я. Вони йшли пішки декілька діб, орієнтуючись на поради з Telegram-каналу.

Також ми інформували, що прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.