В Винницкой области судили организатора переправки уклонистов через Днестр

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Винницкой области суд Могилев-Подольского горрайона вынес приговор по незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Фигурант дела, который помогал уклонистам переплыть Днестр, получил наказание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, обвиняемый, проживая в приграничном регионе организовал незаконную переправку военнообязанных в Республику Молдова. Правоохранительные органы зафиксировали попытку обвиняемого переправить двух человек.

Обвиняемый встречал своих клиентов в Виннице, сопровождал их до Могилев-Подольского и размещал в гостинице. Переправка должна была происходить в селе Субботовка, где река Днестр сужается. Мужчин планировали переправить через реку на надувной лодке, которая привязывалась к берегу веревкой.

За свои услуги обвиняемый требовал 5 тысяч евро с каждого человека и 250 евро за предоставление надувной лодки.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что предоставлял услуги такси и был спровоцирован. Он также утверждал, что нуждался в средствах для содержания семьи и пытался обманом получить деньги от клиентов.

Информацию о переправке лиц через границу он якобы нашел в интернете, а лодка принадлежала его тестю и использовалась для отдыха и рыбалки.

Однако полиция на суде сообщила, что к ней обратился мужчина, который сообщил, что ему предложили незаконно пересечь государственную границу. Этот человек ранее был привлечен правоохранителями как понятой и имел знакомого в управлении расследований, которому рассказал о событиях.

Под контролем полиции обвиняемый общался с двумя мужчинами: одним - обличителем, который обратился с заявлением, и вторым — его "товарищем", а тот на самом деле был оперуполномоченным пограничного отряда, предназначенным для физической защиты обличителя.

На суде следователи предъявили записи, на которых обвиняемый активно поддерживал разговор, рассказывал о предыдущих переправы, называл стоимость своих услуг, контактировал с напарником в Молдове и планировал маршрут движения к границе во избежание облавы. Суд не обнаружил признаков провокации.

Решение суда

В результате обвиняемый был приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 3 года заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с международными перевозками.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники поймали мужчин, которые пытались незаконно перейти границу с Молдовой через Приднестровье. Они шли пешком несколько суток, ориентируясь на советы из Telegram-канала.

Также мы информировали, что пограничники разоблачили двух львовян, которые организовали схему незаконной переправки лиц через государственную границу.