Суд призначив умовний термін жінці, яка залишила новонароджену дитину на вулиці

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Хмельницькому судили жінку, яка народила вдома хлопчика, а потім винесла його на вулицю, після чого його знайшли на смітнику. За це громадянці призначили певне покарання.

Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, ввечері 15 січня 2025 року у Хмельницькому біля сміттєвих баків на вулиці Тернопільська знайшли новонародженого хлопчика. Немовля було живим, його госпіталізували до міської дитячої лікарні. На п’ятий день лікарі оцінили стан дитини як стабільний, а ще через три тижні — як наближений до задовільного.

Правоохоронці встановили матір дитини — 36-річну місцеву мешканку. За даними слідства, вона народила сина вдома, загорнула його в рушник і, поклавши у поліетиленовий пакет, винесла на вулицю. Жінку невдовзі госпіталізували з післяпологовою кровотечею. Після стабілізації стану її готували до виписки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 КК України. Жінці повідомили про підозру в тому, що вона залишила новонародженого у небезпеці.

Хлопчику у свою чергу надали статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштували у державний заклад.

11 березня у Хмельницькому міськрайонному суді мало відбутися перше засідання, однак його перенесли — підозрювана з’явилася з двома неповнолітніми дітьми. Підготовче засідання відбулося 21 березня, тоді суд призначив обвинувальний акт до розгляду по суті.

31 березня жінка відмовилася від адвоката. Свій вчинок вона пояснила тим, що приховувала вагітність через страх осуду з боку суспільства. Під час засідання 5 травня суд допитав свідків. Засідання 29 травня перенесли через неявку представника служби у справах дітей, а 16 червня допити свідків продовжили.

Більше тижня тому, 25 липня, суд заслухав останнього свідка та призначив дату оголошення вироку — 28 липня.

Рішення суду

Хмельницький міськрайонний суд визнав 37-річну жінку винною у залишенні новонародженої дитини в небезпеці та призначив їй покарання у вигляді двох років іспитового терміну. Відповідне рішення 28 липня оголосила суддя Світлана Данькова.

Як зазначила суддя в коментарі "Суспільному", покарання було пом’якшене з огляду на низку обставин, зокрема — наявність на утриманні двох неповнолітніх доньок. Суд врахував, що жінка виховує дітей самостійно, адже батько зник безвісти, і в разі її ув’язнення дівчата залишилися б без материнської опіки. Тому суд ухвалив зрізання, щоб обидві дитина проживали з матір'ю.

Підсудна відмовилась від будь-яких коментарів після оголошення вироку. Чи подаватиме вона апеляцію, наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Києві 36-річний чоловік переслідував свою колишню дівчину. Він намагався змусити її знову жити разом, через відбувся суд, де йому призначили покарання.

Також ми повідомляли, що у Херсоні засудили медичну працівницю, яка передача росіянам персональні дані поранених українських військових.