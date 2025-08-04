Суд назначил условный срок женщине, которая оставила новорожденного ребенка на улице

Женщина оставила младенца на свалке — как наказал суд
В Хмельницком судили женщину, которая родила дома мальчика, а потом вынесла его на улицу, после чего его нашли на свалке. За это гражданке назначили определенное наказание.
Об этом сообщает "Суспільне Хмельницкий".
Детали дела
Согласно материалам дела, вечером 15 января 2025 года в Хмельницком возле мусорных баков на улице Тернопольская нашли новорожденного мальчика. Младенец был живым, его госпитализировали в городскую детскую больницу. На пятый день врачи оценили состояние ребенка как стабильное, а еще через три недели — как приближенное к удовлетворительному.
Правоохранители установили мать ребенка — 36-летнюю местную жительницу. По данным следствия, она родила сына дома, завернула его в полотенце и, положив в полиэтиленовый пакет, вынесла на улицу. Женщину вскоре госпитализировали с послеродовым кровотечением. После стабилизации состояния ее готовили к выписке.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины. Женщине сообщили о подозрении в том, что она оставила новорожденного в опасности.
Мальчику в свою очередь предоставили статус ребенка, лишенного родительской опеки, и устроили в государственное учреждение.
11 марта в Хмельницком горрайонном суде должно было состояться первое заседание, однако его перенесли — подозреваемая появилась с двумя несовершеннолетними детьми. Подготовительное заседание состоялось 21 марта, тогда суд назначил обвинительный акт к рассмотрению по существу.
31 марта женщина отказалась от адвоката. Свой поступок она объяснила тем, что скрывала беременность из-за страха осуждения со стороны общества. Во время заседания 5 мая суд допросил свидетелей. Заседание 29 мая перенесли из-за неявки представителя службы по делам детей, а 16 июня допросы свидетелей продолжили.
Больше недели назад, 25 июля, суд заслушал последнего свидетеля и назначил дату оглашения приговора — 28 июля.
Решение суда
Хмельницкий горрайонный суд признал 37-летнюю женщину виновной в оставлении новорожденного ребенка в опасности и назначил ей наказание в виде двух лет испытательного срока. Соответствующее решение 28 июля объявила судья Светлана Данькова.
Как отметила судья в комментарии "Суспільному", наказание было смягчено, учитывая ряд обстоятельств, в частности — наличие на иждивении двух несовершеннолетних дочерей. Суд учел, что женщина воспитывает детей самостоятельно, ведь отец пропал без вести, и в случае ее заключения девочки остались бы без материнской опеки. Поэтому суд принял решение, чтобы оба ребенка проживали с матерью.
Подсудимая отказалась от каких-либо комментариев после оглашения приговора. Будет ли она подавать апелляцию, пока неизвестно.
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