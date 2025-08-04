Суд назначил условный срок женщине, которая оставила новорожденного ребенка на улице

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Хмельницком судили женщину, которая родила дома мальчика, а потом вынесла его на улицу, после чего его нашли на свалке. За это гражданке назначили определенное наказание.

Об этом сообщает "Суспільне Хмельницкий".

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Детали дела

Согласно материалам дела, вечером 15 января 2025 года в Хмельницком возле мусорных баков на улице Тернопольская нашли новорожденного мальчика. Младенец был живым, его госпитализировали в городскую детскую больницу. На пятый день врачи оценили состояние ребенка как стабильное, а еще через три недели — как приближенное к удовлетворительному.

Правоохранители установили мать ребенка — 36-летнюю местную жительницу. По данным следствия, она родила сына дома, завернула его в полотенце и, положив в полиэтиленовый пакет, вынесла на улицу. Женщину вскоре госпитализировали с послеродовым кровотечением. После стабилизации состояния ее готовили к выписке.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины. Женщине сообщили о подозрении в том, что она оставила новорожденного в опасности.

Мальчику в свою очередь предоставили статус ребенка, лишенного родительской опеки, и устроили в государственное учреждение.

11 марта в Хмельницком горрайонном суде должно было состояться первое заседание, однако его перенесли — подозреваемая появилась с двумя несовершеннолетними детьми. Подготовительное заседание состоялось 21 марта, тогда суд назначил обвинительный акт к рассмотрению по существу.

31 марта женщина отказалась от адвоката. Свой поступок она объяснила тем, что скрывала беременность из-за страха осуждения со стороны общества. Во время заседания 5 мая суд допросил свидетелей. Заседание 29 мая перенесли из-за неявки представителя службы по делам детей, а 16 июня допросы свидетелей продолжили.

Больше недели назад, 25 июля, суд заслушал последнего свидетеля и назначил дату оглашения приговора — 28 июля.

Решение суда

Хмельницкий горрайонный суд признал 37-летнюю женщину виновной в оставлении новорожденного ребенка в опасности и назначил ей наказание в виде двух лет испытательного срока. Соответствующее решение 28 июля объявила судья Светлана Данькова.

Как отметила судья в комментарии "Суспільному", наказание было смягчено, учитывая ряд обстоятельств, в частности — наличие на иждивении двух несовершеннолетних дочерей. Суд учел, что женщина воспитывает детей самостоятельно, ведь отец пропал без вести, и в случае ее заключения девочки остались бы без материнской опеки. Поэтому суд принял решение, чтобы оба ребенка проживали с матерью.

Подсудимая отказалась от каких-либо комментариев после оглашения приговора. Будет ли она подавать апелляцию, пока неизвестно.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве 36-летний мужчина преследовал свою бывшую девушку. Он пытался заставить ее снова жить вместе, из-за чего состоялся суд, где ему назначили наказание.

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