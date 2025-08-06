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Мужчина судился из-за 25-летней ошибки в базе МВД — решение суда

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 01:03
МВД ошибочно приписало мужчине криминальное прошлое — что решил суд
Здание МВД. Фото: МВД Украины/Facebook

Из-за ошибки МВД мужчина не мог работать по специальности и не получил разрешение на оружие. Чтобы компенсировать моральный ущерб, гражданин обратился в суд.

Об этом говорится в постановлении, которое Харьковский апелляционный суд вынес 24 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2018 году мужчине не захотели предоставлять разрешение на оружие, объяснив это тем, что ранее его привлекали к уголовной ответственности. По информации МВД Украины, в 1996 году фигурант препятствовал деятельности профсоюзов, партий и общественных организаций, из-за чего в конце января 2001 года дело в отношении него якобы направили в суд.

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Прокуратура Харьковской области признала, что данные внесли ошибочно: к уголовной ответственности истца не привлекали. В 2020 году административный суд обязал МВД Украины исключить ложную информацию из персонально-справочного учета единой информационной системы. В январе 2021 году данные в базе МВД наконец изменили.

В суд пострадавший обратился, стремясь получить два миллиона гривен компенсации морального вреда. Мужчина отметил, что по образованию мог бы работать в сферах правоведения и организации управления торговлей, но каждый раз получал отказ, некоторое время даже состоял на учете в Центре занятости.

В трудовой книжке истца отмечается, что до февраля 1996 года он в течение 12 лет служил в органах внутренних дел, в дальнейшем же сменил целый ряд профессий: был грузчиком и приемщиком товара на хлебозаводе, инспектором на таможне, слесарем, главным инженером и слесарем-сантехником. На учете в Центре занятости мужчина находился с 3 января 2000 года, а в период от 6 апреля до 20 мая 2009 года получал пособие по безработице.

На данный момент истец уже на пенсии по возрасту. С декабря 2023 года он имеет инвалидность третьей группы, поскольку получил травму, защищая Родину.

Решение суда

В ноябре прошлого года Дергачевский районный суд Харьковской области решил, что факт причинения морального вреда недоказан, и не удовлетворил иск мужчины.

Апелляционный суд пришел к другому выводу: признал, что из-за противоправных действий МВД потерпевший имеет право на возмещение материального ущерба. Два миллиона гривен истец не получит, но из государственного бюджета в его пользу должны взыскать 20 тысяч гривен. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Винницкой области мужчина помогал переплыть Днестр военнообязанным, которые хотели сбежать за границу. Его приговорили к заключению и конфискации имущества.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая вынесла своего новорожденного сына на помойку. Ей назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.

МВД суд правосудие компенсация судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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