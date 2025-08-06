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Преподаватель лицея оправдывал агрессию РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 03:32
Как суд наказал преподавателя лицея за оправдание российской агрессии
Преподаватель школы у доски. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Полтаве преподаватель профессионального лицея распространял сообщения, в которых говорилось об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Его привлекли к уголовной ответственности.

Соответствующий приговор Подольский районный суд города Полтавы принял 28 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" в 2022 и 2024 годах трижды распространял антиукраинские публикации.

О каких сообщениях идет речь:

  • 30 июля 2022 года фигурант сделал репост публикации, в которой говорилось о том, что ВСУ сами нанесли удар по Еленовке, чтобы убить тех, кто давал показания против киевского режима;
  • 6 ноября 2024 года подсудимый распространил пост о том, что трагедия в Буче была кровавой постановкой и инсценировкой;
  • 25 ноября преподаватель оставил на своей странице сообщение о том, что Украина является государством нацистов.

Судебно-лингвистическая экспертиза доказала, что подобные публикации отрицают агрессию России против Украины.

Решение суда

Фигурант заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, но заменили это наказание тремя годами испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, вдова военнослужащего судилась с Министерством обороны. Женщине удалось обжаловать отказ оборонного ведомства в предоставлении ей 15 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в данных МВД на протяжении 25 лет была ложная информация об уголовной ответственности мужчины. Пострадавшему должны компенсировать моральный ущерб.

суд война в Украине вторжение преподаватели судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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