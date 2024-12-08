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Вихід з НАТО та видобуток нафти — головне з інтерв'ю Трампа

8 грудня 2024 18:40
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Трамп озвучив головні пункти свого президентства.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Цензор.нeт
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Дональд Трамп допустив вихід Сполучених Штатів із НАТО. Він наголосив, що для подальшої участі його країни в Альянсі неохідно виконання союзниками їхніх фінансових зобов'язань.

Пр оце новообраний президент США заявив в інтерв'ю NBC News у неділю, 8 грудня.

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Трамп наголосив, що одним з ключових пунктів подальшого перебування США у НАТО є виконання фінансових зобов'язань союзниками.

Окрім того, він наголосив, що мільйони нелегальних іммігрантів треба депортувати, а громадянство за правом народження ліквідувати.

Також Трамп запевнив, що відплати опонентам з приходом до влади не буде. Водночас він помилує всіх, хто був під слідством за захоплення Капітолія. 

За його словами, видобуток нафти буде в пріоритеті.

Раніше ми повідомляли, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп допускає, що Україні варто очікувати на зменшення обсягів військової допомоги.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова укласти угоду з Росією, аби завершити війну. Він заявив, що наша держава уже втратила на війні понад 400 тисяч солдатів.

США НАТО Дональд Трамп мігранти нафта

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