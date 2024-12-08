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Выход из НАТО и добыча нефти — главное из интервью Трампа

8 декабря 2024 18:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Трамп озвучил главные пункты своего президентства.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Цензор.нeт
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Дональд Трамп допустил выход Соединенных Штатов из НАТО. Он подчеркнул, что для дальнейшего участия его страны в Альянсе необходимо выполнение союзниками их финансовых обязательств.

Об этом новоизбранный президент США заявил в интервью NBC News в воскресенье, 8 декабря.

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Трамп подчеркнул, что одним из ключевых пунктов дальнейшего пребывания США в НАТО является выполнение финансовых обязательств союзниками.

Кроме того, он подчеркнул, что миллионы нелегальных иммигрантов следует депортировать, а гражданство по праву рождения ликвидировать.

Также Трамп заверил, что возмездия оппонентам с приходом к власти не будет. В то же время, он помилует всех, кто был под следствием за захват Капитолия.

По его словам, добыча нефти будет в приоритете.

Ранее мы сообщали, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допускает, что Украине следует ожидать уменьшения объемов военной помощи.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну. Он заявил, что наше государство уже потеряло на войне более 400 тысяч солдат.

США НАТО Дональд Трамп мигранты нефть

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