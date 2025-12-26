"Вихід з глухого кута" — Ігор Терехов про мирний план

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Озвучений президентом України Володимиром Зеленським драфт мирного плану є формулою виходу з глухого кута. Це не "пауза у війні", а курс на стійкий, довготривалий мир.



Про це заявив міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов у Facebook.

"Мирний план, представлений Президентом України, сприймаю як формулу виходу з глухого кута, де війна вимірюється не лише кілометрами на мапі, а людськими долями, зруйнованими домівками й розірваними родинами", — зазначив він.

Реклама

Читайте також:

Голова Асоціації прифронтових міст та громад підкреслив, що 20 пунктів плану — це не "пауза у війні", а курс на стійкий, довготривалий мир.

"Це про гарантії, які не дозволять війні повернутися, і про відповідальність, яка працює не в промовах, а в реальності. Бо ми вже знаємо, чим закінчується "мир без гарантій", — заявив Терехов.

Мер Харкова висловив надію на те, що мирний процес не буде зірвано Росією і припинення війни дозволить повернутись додому мобілізованим, внутрішньо переміщеним особам та біженцям.

"І якщо фінальне рішення справді потребуватиме всеукраїнського референдуму, я переконаний: українці зроблять свідомий вибір", — підкреслив Терехов.



Нагадаємо, 24 грудня Зеленський озвучив 20 пунктів проєкту базового документа про закінчення війни Росії проти України.



25 грудня український лідер провів телефонну розмову із членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за підсумками якої заявив про "хороші ідеї для тривалого миру".