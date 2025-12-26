Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Вихід з глухого кута" — Ігор Терехов про мирний план

"Вихід з глухого кута" — Ігор Терехов про мирний план

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 11:52
"Вихід з глухого кута" — Ігор Терехов про мирний план
Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Озвучений президентом України Володимиром Зеленським драфт мирного плану є формулою виходу з глухого кута. Це не "пауза у війні", а курс на стійкий, довготривалий мир.

Про це заявив міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов у Facebook.

"Мирний план, представлений Президентом України, сприймаю як формулу виходу з глухого кута, де війна вимірюється не лише кілометрами на мапі, а людськими долями, зруйнованими домівками й розірваними родинами", — зазначив він.

Реклама
Читайте також:

Голова Асоціації прифронтових міст та громад підкреслив, що 20 пунктів плану — це не "пауза у війні", а курс на стійкий, довготривалий мир.

"Це про гарантії, які не дозволять війні повернутися, і про відповідальність, яка працює не в промовах, а в реальності. Бо ми вже знаємо, чим закінчується "мир без гарантій", — заявив Терехов.

Мер Харкова висловив надію на те, що мирний процес не буде зірвано Росією і припинення війни дозволить повернутись додому мобілізованим, внутрішньо переміщеним особам та біженцям.

"І якщо фінальне рішення справді потребуватиме всеукраїнського референдуму, я переконаний: українці зроблять свідомий вибір", — підкреслив Терехов.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський озвучив 20 пунктів проєкту базового документа про закінчення війни Росії проти України.

25 грудня український лідер провів телефонну розмову із членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за підсумками якої заявив про "хороші ідеї для тривалого миру".

Володимир Зеленський Ігор Терехов війна в Україні мирний план мирні переговори
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації