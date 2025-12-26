"Выход из тупика" — Игорь Терехов о мирном плане

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским драфт мирного плана является формулой выхода из тупика. Это не "пауза в войне", а курс на устойчивый, долговременный мир.



Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) Игорь Терехов в Facebook.

"Мирный план, представленный Президентом Украины, воспринимаю как формулу выхода из тупика, где война измеряется не только километрами на карте, а человеческими судьбами, разрушенными домами и разорванными семьями", — отметил он.

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад подчеркнул, что 20 пунктов плана — это не "пауза в войне", а курс на устойчивый, долговременный мир.

"Это о гарантиях, которые не позволят войне вернуться, и об ответственности, которая работает не в речах, а в реальности. Потому что мы уже знаем, чем заканчивается "мир без гарантий", — заявил Терехов.

Мэр Харькова выразил надежду на то, что мирный процесс не будет сорван Россией и прекращение войны позволит вернуться домой мобилизованным, внутренне перемещенным лицам и беженцам.

"И если финальное решение действительно потребует всеукраинского референдума, я убежден: украинцы сделают сознательный выбор", — подчеркнул Терехов.



Напомним, 24 декабря Зеленский озвучил 20 пунктов проекта базового документа об окончании войны России против Украины.



25 декабря украинский лидер провел телефонный разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которого заявил о "хороших идеях для длительного мира".