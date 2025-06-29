Оттавська конвенція про заборону мін — Україна виходить з договору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Вже з'явився підписаний указ президента Володимира Зеленський.

Відповідний документ опублікували на сайті президента 29 червня.

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Україна виходить з Оттавської конвенції

"Керуючись національними інтересами України, з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України, РНБО вирішила підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ щодо виходу України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року", — йдеться у документі.

Указ президента. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні про вихід з Оттавської конвенції повідомив нардеп Роман Костенко. За його словами, це крок, якого "давно вимагала реальність війни".

Зазначимо, що раніше і з договору про заборону протипіхотних мін через РФ вийшла Польща. Рішення про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін підтримали 413 депутатів.