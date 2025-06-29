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Україна виходить з Оттавської конвенції, — нардеп

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 13:30
Україна вийде з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Військовий з протипіхотною міною. Фото: Армія Inform
Ключові моменти Вихід України з Оттавської конвенції

Україна вийде з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко у Facebook 29 червня. 

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Вихід України з Оттавської конвенції

"Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін", — написав Костенко.

Він наголосив, що це крок, якого "давно вимагала реальність війни". За словами нардепа, Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. 

"Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", — додав Костенко.

Вихід України з Оттавської конвенції
Скриншот допису Романа Костенка

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що Польща виходить з Оттавської конвенції. Рішення про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін підтримали 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утримались. 

А в травні з договору про заборону протипіхотних мін через РФ вийшла Литва. Очільниця оборонного відомства Литви зазначила, що завдяки цьому рішенню "чоботи російських солдатів ніколи не перетнуть литовський кордон".

Володимир Зеленський Роман Костенко указ міни війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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