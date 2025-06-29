Україна вийде з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Військовий з протипіхотною міною. Фото: Армія Inform

Україна вийде з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко у Facebook 29 червня.

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Вихід України з Оттавської конвенції

"Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін", — написав Костенко.

Він наголосив, що це крок, якого "давно вимагала реальність війни". За словами нардепа, Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних.

"Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", — додав Костенко.

Скриншот допису Романа Костенка

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що Польща виходить з Оттавської конвенції. Рішення про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін підтримали 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утримались.

А в травні з договору про заборону протипіхотних мін через РФ вийшла Литва. Очільниця оборонного відомства Литви зазначила, що завдяки цьому рішенню "чоботи російських солдатів ніколи не перетнуть литовський кордон".