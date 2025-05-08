Литва вийшла з договору про заборону протипіхотних мін — деталі

Сейм Литви. Ілюстративне фото: Reuters

Литва вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це рішення підтримав Сейм Литовської Республіки.

Про це повідомила міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє у соцмережі X у четвер, 8 травня.

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Парламент Литви схвалив вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. У Сеймі аргументують це рішення необхідністю зміцнення її безпеки в контексті повномасштабної війни Росії проти України.

Очільниця оборонного відомства Литви зазначила, що завдяки цьому рішенню "чоботи російських солдатів ніколи не перетнуть литовський кордон".

"Ми вийшли з Оттавської конвенції. Це було важке, але необхідне рішення. Ми готуємося повідомити депозитарію ООН про рішення Литви, а згодом розпочати видобуток та придбання мін. Росія використовує все в Україні, щоб вбивати невинних людей. Ми будемо використовувати всі можливі й неможливі засоби для стримування і, якщо буде потрібно, захисту. Черевики російських солдатів більше ніколи не перетнуть наші кордони", — написала міністерка оборони Литви.

Скриншот повідомлення глави Міноборони Литви/X

Зокрема, в оборонному відомстві країни повідомили, що рішення має набути чинності через шість місяців після того, як Литва офіційно поінформує ООН.

Зауважимо, що також країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Нагадаємо, що Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція) — це міжнародна угода (договір, конвенція), спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби.

Раніше глава МЗС Литви Кястутіс Будріс виступив проти будь-яких спроб узаконити російські претензії на тимчасово окупований Крим.

У квітні цього року Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви.