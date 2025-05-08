Литва вышла из договора о запрете противопехотных мин - детали

Сейм Литвы. Иллюстративное фото: Reuters

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение поддержал Сейм Литовской Республики.

Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в соцсети X в четверг, 8 мая.

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Парламент Литвы одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Сейме аргументируют это решение необходимостью укрепления ее безопасности в контексте полномасштабной войны России против Украины.

Глава оборонного ведомства Литвы отметила, что благодаря этому решению "сапоги российских солдат никогда не пересекут литовскую границу".

"Мы вышли из Оттавской конвенции. Это было трудное, но необходимое решение. Мы готовимся сообщить депозитарию ООН о решении Литвы, а впоследствии начать добычу и приобретение мин. Россия использует все в Украине, чтобы убивать невинных людей. Мы будем использовать все возможные и невозможные средства для сдерживания и, если потребуется, защиты. Ботинки российских солдат больше никогда не пересекут наши границы", — написала министр обороны Литвы.

Скриншот сообщения главы Минобороны Литвы/X

В частности, в оборонном ведомстве страны сообщили, что решение должно вступить в силу через шесть месяцев после того, как Литва официально проинформирует ООН.

Заметим, что также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

Напомним, что Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) — это международное соглашение (договор, конвенция), направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил против любых попыток узаконить российские претензии на временно оккупированный Крым.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Литвы.