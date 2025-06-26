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Головна Новини дня Польща виходить з Оттавської конвенції — що вона передбачає

Польща виходить з Оттавської конвенції — що вона передбачає

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Дата публікації: 26 червня 2025 13:21
Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Сейм Польщі. Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook
Ключові моменти Вихід із конвенції Що таке Оттавська конвенція? Україна і Конвенція

Польща зробила крок у зміні своєї оборонної політики — Сейм країни проголосував за вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виробництво та поширення протипіхотних мін.

Про це пише RMF24.

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Вихід із конвенції

Рішення про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін підтримали 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утримались. 

Перед голосуванням міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що це рішення має принципове значення для безпеки Польщі та всього регіону. Він підкреслив, що Польща не може дозволити собі бути обмеженою міжнародними зобов’язаннями, які не відповідають сучасним викликам.

"Польща не може бути обмежена правилами, які заважають захищати нашу країну", — сказав міністр.

Що таке Оттавська конвенція?

Документ, відомий як Конвенція про заборону протипіхотних мін, був ухвалений у вересні 1997 року в Осло і набув чинності у 1999-му. Угода забороняє використовувати, виробляти, передавати або зберігати протипіхотні міни. На сьогодні до неї приєдналися понад 160 країн, серед яких більшість західних держав.

Разом із тим, деякі потужні військові держави, зокрема США, Китай, Росія, Індія та Пакистан, не стали сторонами договору.

Польща підписала документ у 1997 році, але офіційно ратифікувала його лише у 2012-му. Згідно з чинною редакцією угоди, сторони зобов’язуються не лише не використовувати міни, а й повністю знищити наявні арсенали.

Україна і Конвенція

Україна приєдналася до конвенції у 1999 році, а Верховна Рада ратифікувала її у 2005-му. На той момент наша держава мала один із найбільших запасів протипіхотних мін у світі — поступаючись лише США, Росії, Китаю та Пакистану. Як і Польща, Україна взяла на себе зобов’язання знищити ці арсенали.

Раніше ми писали, що в Україні значна частина сільськогосподарських земель, зокрема на Херсонщині, розміновується не піротехніками, а самими аграріями.

Також ми повідомляли, що у Купʼянську Харківської області заміновано все, навіть узбіччя.

Польща зброя міни війна Сейм
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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