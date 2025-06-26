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Польша выходит из Оттавской конвенции — что она предусматривает

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Дата публикации 26 июня 2025 13:21
Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Сейм Польши. Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook
Ключові моменти Выход из конвенции Что такое Оттавская конвенция? Украина и Конвенция

Польша сделала шаг в изменении своей оборонной политики — Сейм страны проголосовал за выход из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство и распространение противопехотных мин.

Об этом пишет RMF24.

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Выход из конвенции

Решение о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин поддержали 413 депутатов, против выступили 15, еще трое воздержались.

Перед голосованием министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это решение имеет принципиальное значение для безопасности Польши и всего региона. Он подчеркнул, что Польша не может позволить себе быть ограниченной международными обязательствами, которые не соответствуют современным вызовам.

"Польша не может быть ограничена правилами, которые мешают защищать нашу страну", — сказал министр.

Что такое Оттавская конвенция?

Документ, известный как Конвенция о запрещении противопехотных мин, был принят в сентябре 1997 года в Осло и вступил в силу в 1999-м. Соглашение запрещает использовать, производить, передавать или хранить противопехотные мины. На сегодня к нему присоединились более 160 стран, среди которых большинство западных государств.

Вместе с тем, некоторые мощные военные державы, в частности США, Китай, Россия, Индия и Пакистан, не стали сторонами договора.

Польша подписала документ в 1997 году, но официально ратифицировала его только в 2012-м. Согласно действующей редакции соглашения, стороны обязуются не только не использовать мины, но и полностью уничтожить имеющиеся арсеналы.

Украина и Конвенция

Украина присоединилась к конвенции в 1999 году, а Верховная Рада ратифицировала ее в 2005-м. На тот момент наше государство имело один из крупнейших запасов противопехотных мин в мире — уступая лишь США, России, Китаю и Пакистану. Как и Польша, Украина взяла на себя обязательства уничтожить эти арсеналы.

Ранее мы писали, что в Украине значительная часть сельскохозяйственных земель, в частности на Херсонщине, разминируется не пиротехниками, а самими аграриями.

Также мы сообщали, что в Купянске Харьковской области заминировано все, даже обочины.

Польша оружие мины війна Сейм
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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