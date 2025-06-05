Розмінування полів — нардеп пояснив, чому цим займаються аграрії, а не сапери

Польові роботи. Ілюстративне фото: Слуга народу

В Україні значна частина сільськогосподарських земель, зокрема на Херсонщині, розміновується не піротехніками, а самими аграріями. Професійні сапери переважно працюють на інших об’єктах.

Про це заявив народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі День.LIVE у четвер, 5 червня.

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Розмінування полів

За словами Соломчука, професійні сапери переважно працюють на об’єктах інфраструктури: біля мостів, трансформаторів, узбіч доріг та ліній електропередач. Водночас очищення полів від мін часто лягає на плечі фермерів.

"Як аграрії розміновують? Директор, агроном, трактористи знають, як знешкодити ту міну. Бігають по полях і збирають ті міни. В кузова скидають, звозять. Отак вони по суті щодня розміновують поля", — розповів нардеп.

Він додав, що на Херсонщині аграріям вдалося самостійно розмінувати близько 300 тисяч гектарів землі.

"Саме так виглядає реальність українського розмінування полів", — підсумував Соломчук.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма компенсації за розмінування сільськогосподарських земель.

Також ми писали, що у Миколаївській області стартувала програма підтримки фермерів, чиї землі були заміновані або постраждали внаслідок бойових дій.