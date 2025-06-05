Разминирование полей - нардеп объяснил, почему этим занимаются аграрии, а не саперы

Полевые работы. Иллюстративное фото: Слуга народа

В Украине значительная часть сельскохозяйственных земель, в частности на Херсонщине, разминируется не пиротехниками, а самими аграриями. Профессиональные саперы преимущественно работают на других объектах.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире День.LIVE в четверг, 5 июня.

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Разминирование полей

По словам Соломчука, профессиональные саперы преимущественно работают на объектах инфраструктуры: возле мостов, трансформаторов, обочин дорог и линий электропередач. В то же время очистка полей от мин часто ложится на плечи фермеров.

"Как аграрии разминируют? Директор, агроном, трактористы знают, как обезвредить ту мину. Бегают по полям и собирают те мины. В кузова сбрасывают, свозят. Так они по сути ежедневно разминируют поля", — рассказал нардеп.

Он добавил, что на Херсонщине аграриям удалось самостоятельно разминировать около 300 тысяч гектаров земли.

"Именно так выглядит реальность украинского разминирования полей", — подытожил Соломчук.

Напомним, в Украине действует государственная программа компенсации за разминирование сельскохозяйственных земель.

Также мы писали, что в Николаевской области стартовала программа поддержки фермеров, чьи земли были заминированы или пострадали в результате боевых действий.