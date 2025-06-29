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Украина выходит из Оттавской конвенции, — нардеп

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 13:30
Украина выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Военный с противопехотной миной. Фото: Армия Inform

Украина выйдет из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко в Facebook 29 июня.

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"Только что мне сообщили, что Президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин", — написал Костенко.

Он подчеркнул, что это шаг, которого "давно требовала реальность войны". По словам нардепа, Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских.

"Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", — добавил Костенко.

Вихід України з Оттавської конвенції
Скриншот сообщения Романа Костенко

Напомним, 26 июня стало известно, что Польша выходит из Оттавской конвенции. Решение о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин поддержали 413 депутатов, против выступили 15, еще трое воздержались.

А в мае из договора о запрете противопехотных мин из-за РФ вышла Литва. Глава оборонного ведомства Литвы отметила, что благодаря этому решению "сапоги российских солдат никогда не пересекут литовскую границу".

Владимир Зеленский Роман Костенко указ мины война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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