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Выход Украины из договора о запрете мин — указ Зеленского

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 15:07
Оттавская конвенция о запрещении мин — Украина выходит из договора
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Уже появился подписанный указ президента Владимира Зеленского.

Соответствующий документ опубликовали на сайте президента 29 июня.

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"Руководствуясь национальными интересами Украины, с целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, СНБО решил поддержать предложение Министерства иностранных дел относительно выхода Украины из Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года", — говорится в документе.

Україна виходить з Оттавської конвенції
Указ президента. Фото: скриншот

Напомним, накануне о выходе из Оттавской конвенции сообщил нардеп Роман Костенко. По его словам, это шаг, которого "давно требовала реальность войны".

Отметим, что ранее и из договора о запрете противопехотных мин из-за РФ вышла Польша. Решение о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин поддержали 413 депутатов.

Владимир Зеленский оружие указ мины война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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