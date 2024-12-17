Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни arrow

Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

17 грудня 2024 20:14
Ольга Антоновська - редактор
Ядерна війна — військовий пояснив, чому Україна через це не програє
Євген Карась. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Ядерна війна змусить всіх підтримувати Україна, натомість від Росії відвернуться ті, хто їй допомагає. Україна не програє через ядерний удар.

Про це заявив командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась в інтерв'ю "Радіо Байрактар" у понеділок, 16 грудня.

Читайте також:

Чим може обернутись ядерна війна

Як зазначив Карась, від ядерної війни Україна не програє. Він переконаний, що в такому випадку від Росії відвернуться Індія та Китай, а ввесь Захід буде змушений нас підтримувати.

"Ядерна війна — це добре. Після ядерного удару вже нічого гіршого не станеться і нарешті ми вже не будемо нити про це", — сказав військовий.

Карась заявив, що виступає за ядерну війну. Щоправда, за словами військового, Путін на це не піде.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у держави-агресора знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.

Очільник ЗС Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін повідомив, що світ може опинитися на межі третьої ядерної ери. Ефективні запобіжники, які б гарантували безпеку людства від цієї катастрофи, майже повністю відсутні.

ядерна зброя війна в Україні війна ядерна війна військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла у морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла у морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

20:00 Броню не підтягнуло в "Резерв+" — що робити

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям