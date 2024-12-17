Ядерна війна — військовий пояснив, чому Україна через це не програє

Євген Карась. Фото: скриншот

Ядерна війна змусить всіх підтримувати Україна, натомість від Росії відвернуться ті, хто їй допомагає. Україна не програє через ядерний удар.

Про це заявив командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась в інтерв'ю "Радіо Байрактар" у понеділок, 16 грудня.

Читайте також:

Чим може обернутись ядерна війна

Як зазначив Карась, від ядерної війни Україна не програє. Він переконаний, що в такому випадку від Росії відвернуться Індія та Китай, а ввесь Захід буде змушений нас підтримувати.

"Ядерна війна — це добре. Після ядерного удару вже нічого гіршого не станеться і нарешті ми вже не будемо нити про це", — сказав військовий.

Карась заявив, що виступає за ядерну війну. Щоправда, за словами військового, Путін на це не піде.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у держави-агресора знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.

Очільник ЗС Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін повідомив, що світ може опинитися на межі третьої ядерної ери. Ефективні запобіжники, які б гарантували безпеку людства від цієї катастрофи, майже повністю відсутні.