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Военный заявил, что Украина не проиграет от ядерной войны

17 декабря 2024 20:14
Ольга Антоновская - редактор
Ядерная война — военный объяснил, почему Украина из-за этого не проиграет
Евгений Карась. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Ядерная война заставит всех поддерживать Украину, а от России отвернутся те, кто ей помогает. Украина не проиграет из-за ядерного удара.

Об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью "Радио Байрактар" в понедельник, 16 декабря.

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Как отметил Карась, от ядерной войны Украина не проиграет. Он убежден, что в таком случае от России отвернутся Индия и Китай, а весь Запад будет вынужден нас поддерживать.

"Ядерная война — это хорошо. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет и, наконец, мы уже не будем ныть об этом", — сказал военный.

Карась заявил, что выступает за ядерную войну. Правда, по словам военного, Путин на это не пойдет.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у государства-агрессора снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.

Глава ВС Великобритании адмирал сэр Тони Радакин сообщил, что мир может оказаться на грани третьей ядерной эры. Эффективные предохранители, обеспечивающие безопасность человечества от этой катастрофы, почти полностью отсутствуют.

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