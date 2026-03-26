Військовий з відомого мема озвучив думку про зарплати у ЗСУ

Військовий Станіслав Старостенко. Фото: кадр з відео

Мінімальна зарплата українських військових становить від 22 до 25 тисяч гривень залежно від звання. Однак більша половина з неї йде назад у військо, адже бійці мають багато неочевидних потреб.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив військовослужбовець 2 штурмового батальйону, 5 ОШБр Станіслав Старостенко у випуску "Дивись". Він став відомий після мему, коли емоційно увірвався в ефір ізраїльського телебачення.

Зарплати у військових

Старостенко заявив, що зараз питання не лише у розмірі виплат, а у справедливості та реальних умовах служби. Він вважає, що було б краще, якби у всіх була одинакова заробітня плата для всіх типів виконання бойових завдань.

"Ми хочемо, щоб у нас зарплата була справделива і однакова для всіх типів виконання бойових завдань. Наприклад, в іноземців зарплата вища, ніж у нас. Це не дуже справедливо. А яка б комфортна була... у кожного сім'ї, у кожного діти..." — сказав військовий.

Він додав, що зарплати, яку отримують військові, було б достатньо, якби вони її не витрачали на неочевидні потреби. Йдеться про речі, без яких складно вижити на передовій: скотч, ізолента, пакувальні матеріали, зокрема бульбашкова плівка. Вони необхідні для безпечної доставки води, їжі та спорядження.

"Логістика зараз часто відбувається повітрям. Воду чи рідину потрібно добре запакувати, щоб вона не розбилась, наприклад, при падінні з висоти. Це критично важливо — доставити воду в окопи цілою", — зазначає Станіслав Старостенко.

Попри активну допомогу волонтерів, частину таких витрат військові покривають власним коштом, скидаючись між собою.

Хто такий Станіслав Старостенко

У 2022 році невідомий чоловік з дорожнім стовпчиком в руках емоційно увірвався ефір ізраїльського телебачення зі словами "Не надо спорить ребята, надо помогать Украине".

Це випадкове відео стало вірусним мемом і допомогло мільйонам українцям підтримати бойовий дух у найскладніші часи.

Як повідомляли Новини.LIVE, українським військовим обмежать доступ до азартних ігор. Мінцифри разом з Міноборони готує відповідний механізм, покликаний продовжити системну боротьбу з лудоманією. Таким чином хочуть захистити військових та їхніх рідних від ризиків та наслідків ігрової залежності.

Водночас нардеп Сергій Гривко пропонує змінити правила відправки військових на передову. У Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, протягом трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки або після випуску з вищих військових навчальних закладів не залучаються до безпосередньої участі у бойових діях.