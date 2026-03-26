Военный из известного мема озвучил мнение о зарплатах в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 00:05
Военный Станислав Старостенко. Фото: кадр из видео

Минимальная зарплата украинских военных составляет от 22 до 25 тысяч гривен в зависимости от звания. Однако большая половина из нее идет обратно в войско, ведь бойцы имеют много неочевидных потребностей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил военнослужащий 2 штурмового батальона, 5 ОШБр Станислав Старостенко в выпуске "Дивись". Он стал известен после мема, когда эмоционально ворвался в эфир израильского телевидения.

Зарплаты у военных

Старостенко заявил, что сейчас вопрос не только в размере выплат, а в справедливости и реальных условиях службы. Он считает, что было бы лучше, если бы у всех была одинаковая заработная плата для всех типов выполнения боевых задач.

"Мы хотим, чтобы у нас зарплата была справедливая и одинаковая для всех типов выполнения боевых задач. Например, у иностранцев зарплата выше, чем у нас. Это не очень справедливо. А какая бы комфортная была... у каждого семьи, у каждого дети..." — сказал военный.

Он добавил, что зарплаты, которую получают военные, было бы достаточно, если бы они ее не тратили на неочевидные потребности. Речь идет о вещах, без которых сложно выжить на передовой: скотч, изолента, упаковочные материалы, в частности пузырьковая пленка. Они необходимы для безопасной доставки воды, еды и снаряжения.

Читайте также:

"Логистика сейчас часто происходит по воздуху. Воду или жидкость нужно хорошо запаковать, чтобы она не разбилась, например, при падении с высоты. Это критически важно — доставить воду в окопы целой", — отмечает Станислав Старостенко.

Несмотря на активную помощь волонтеров, часть таких расходов военные покрывают за свой счет, сбрасываясь между собой.

Кто такой Станислав Старостенко

В 2022 году неизвестный мужчина с дорожным столбиком в руках эмоционально ворвался в эфир израильского телевидения со словами "Не надо спорить ребята, надо помогать Украине".

Это случайное видео стало вирусным мемом и помогло миллионам украинцам поддержать боевой дух в самые сложные времена.

Как сообщали Новини.LIVE, украинским военным ограничат доступ к азартным играм. Минцифры вместе с Минобороны готовит соответствующий механизм, призванный продолжить системную борьбу с лудоманией. Таким образом хотят защитить военных и их родных от рисков и последствий игровой зависимости.

В то же время нардеп Сергей Гривко предлагает изменить правила отправки военных на передовую. В Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки или после выпуска из высших военных учебных заведений не привлекаются к непосредственному участию в боевых действиях.

военные война в Украине зарплата
Карина Приходько - Редактор
