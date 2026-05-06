Головна Новини дня Військовий з блокнотом як у Буданова у павільйоні РФ на бієнале

Військовий з блокнотом як у Буданова у павільйоні РФ на бієнале

Дата публікації: 6 травня 2026 19:27
Військовий з блокнотом як у Буданова у павільйоні РФ на бієнале
Блокнот в руках Юрія Грузінова. Фото: кадр з відео

Український військовий та кінооператор Юрій Грузінов відвідав російський павільйон на Венеційській бієнале. У руках він тримав блокнот із написом "Список п***расів 2026". Відомо, що Москва не брала участі у виставках протягом чотирьох років.

Про це повідомила культурна менеджерка Катерина Тарабукіна, передає Новини.LIVE.

Юрій Грузінов відвідав російський павільйон на Венеційській бієнале

"Щось відбувається в російському павільйоні на Венеційській бієнале", — зазначила Тарабукіна.

Згодом стало відомо, що павільйон відвідав Юрій Грузінов, який "робить перепис усіх у свій блокнот", на якому напис "Список п***расів 2026".

Юрій Грузінов відвідав російський павільйон на Венеційській бієнале
Юрій Грузінов. Фото: Олексій Сай надав для "Суспільного"

У коментарях Грузінова підтримали:

Коментарі під дописом. Фото: скриншот
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Що відомо про Юрія Грузінова

Український кінооператор, лауреат українських та міжнародних премій. Народився 6 червня 1981 року в Московській області. Знімав низку фільмів про Революцію Гідності та війну.

У березні 2014 року його викрали бойовики Криму, внаслідок чого Грузінова провів декілька днів у полоні.

У 2019 році отримав громадянство України.

Участь Росії на Венеційській бієнале

Цього року Росія повернулася на Венеційську бієнале, що викликало хвилю протестів, відставки журі та загрозу позбавлення фінансування від Єврокомісії. Москва представила павільйон "Дерево вкорінене в небі". 

Відомо, що у 2022 та 2024 роках Росія не брала участі після повномасштабного вторгнення в Україну.

А нещодавно активісти FEMEN та Pussy Riot влаштували акцію протесту під російським павільйоном.

Учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова повідомила, що організація зверталася до керівництва Бієнале з вимогою виключити Росію, однак відповіді так і не отримала.

"Художники, ув’язнені за свої антивоєнні погляди, — це справжнє обличчя сучасної Росії, а не пропагандисти, яких приймають у європейських павільйонах", — заявила вона.

null
Акція протесту. Фото: "Вот Так"

Активісти тримали плакати з написами: "Непокора", "Кров — це мистецтво Росії", "Art For Show Graves Below". Крім того, використовували димові шашки.

Акція протесту. Фото: LaPresse

А 9 травня у Венеції запланований протестний марш "Бієнале незгоди" проти участі Росії.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр стратегічних комунікацій, організатори Венеційської бієнале переглянули формат вручення нагород після відставки міжнародного журі. Крім того, багато країн виступають проти участі Росії у Венеційській бієнале.

Крім того, нещодавно журналісти показали, який вигляд має робочий кабінет очільника ОП Кирила Буданова. Увагу привернув яскраво-червоний блокнот із написом "Список під***асів-2026".

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
